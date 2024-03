Bayern x Lazio, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 16h

Bayern e Lazio se enfrentam nesta terça-feira, 5/3, pela volta das oitavas de final da Liga dos Campeões. O jogo será na Allianz Arena, em Munique, às 17h (de Brasília). Como venceu em Roma por 1 a 0, a Lazio joga pelo empate. O Bayern tem de vencer por um gol para levar à prorrogação. Ou dois gols para avançar direto às quartas e seguir com chance de ganhar algum caneco na temporada. Afinal, esta muito atrás do líder Leverkusen (de pontos) e foi eliminada da Copa da Alemanha. A Lazio busca avançar de fase e igualar a sua melhor performance em Champions (foi até as quartas em 1999/2000).

A Voz do Esporte transmite esta partida a partir das 16h. A transmissão começa com um esquenta que te coloca por dentro de tudo o que rola entres os rivais, sob o comando de Christian Rafael, que também está na narração.