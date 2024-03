Al-Hilal volta a vencer o Al-Ittihad e segue em busca de marca histórica

Em fase brilhante, o Al-Hilal venceu o Al-Ittihad por 2 a 0 nesta terça-feira (5), pelo jogo de ida das quartas de finais da Liga dos Campeões da Ásia. Em seu terreno, na Kingdom Arena, em Riad, a equipe de Jorge Jesus chegou a vitória graças aos gols de Mitrovic e Salem Al-Dawsari. Com o resultado, o Al-Hilal fica muito próximo de atingir uma marca histórica.

Essa foi a 26ª vitória seguida do Al-Hilal. Se vencer o próximo jogo (contra o Al-Riyadh, fora de casa), igualará a maior marca de vitórias consecutivas, que é do The New Saints (2016), com 27 partidas.

O jogo de volta está marcado para o dia 12 de março, às 16h (de Brasília).

Como foi o jogo

A primeira metade da etapa inicial foi de muitos erros de passes de ambas as equipes. Com um jogo truncado, as jogadas individuais ganharam destaque. Mas, apesar do Al-Ittihad estar um pouco melhor em campo, foi o Al-Hilal que saiu na frente. Assim, o gol que inaugurou o marcador foi aos 37 minutos, quando o árbitro marcou pênalti de Al-Olayan em Mitrovic. Assim, o camisa 9 foi para a bola, em passos lentos, e mandou a bola para o fundo da rede. Posteriormente, dois minutos depois o time de Jorge Jesus ampliou o placar com Salem Al-Dawsari, que recebeu assistência do brasileiro Malcom.

Segundo tempo

O Al-Hilal voltou melhor do intervalo, controlando a posse de bola. Desconfortável em campo, a coisa ficou feia para o Al-Ittihad quando Kanté foi expulso aos 20′ por forte entrada em Koulibaly. Com um a mais em campo, o time da casa buscou fazer o terceiro gol e matar o confronto. No entanto, ficou no 2 a 0.

Essa foi a segura vitória seguida contra o Al-Ittihad, já que na sexta-feira venceu o confronto válido pelo Campeonato Saudita.

