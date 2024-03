Vitória pede ao Vasco uma reposta sobre a oferta por Maicon até esta terça (05)

O Vasco pode perder um grande pilar do seu elenco nas próximas horas. Isso porque o Vitória deseja a contratação de Maicon. O defensor e seus empresários aprovaram a oferta ao atleta de dois anos de contrato. Contudo, os baianos ainda precisam de um acordo com o clube carioca. Assim, o clube nordestino sinalizou ao Cruz-Maltino que deseja uma resposta até esta terça-feira (05). A informação é do jornalista Venê Casagrande.

A informação inicial do interesse do Rubro-Negro baiano pelo jogador é do Jogada10. Inicialmente, o estafe de Maicon declarou que as chances de Maicon deixar o Cruz-Maltino seriam difíceis. No entanto, a situação evoluiu, pois os seus representantes mudaram o tom do discurso. Em novo contato da reportagem do J10, eles afirmaram que havia chances de o defensor sair do Gigante da Colina.

Vale relembrar que o defensor se tornou reserva no início desta temporada. Afinal, o Vasco fechou com dois reforços para a zaga. No caso, os zagueiros João Victor, em definitivo, e o paraguaio Rojas, por empréstimo junto ao River Plate. Provavelmente, Maicon enxergou no Vitória uma possibilidade de atuar com maior frequência em 2024. Apesar disso, a decisão de liberá-lo está nas mãos do clube de São Januário. Na atual temporada, ele disputou somente três jogos. Todos como titular.

Passagem de Maicon pelo Vasco

O zagueiro chegou ao clube no meio do ano passado. Antes disso, brilhou no Santos no ano de 2022. Após a boa fase, caiu fisicamente no Peixe e acabou deixando o clube. Quando chegou ao Vasco, ainda sofria com a parte física e, a princípio, jogou pouco sob o comando de Ramón Díaz.

Entretanto, se recuperou e alcançou a titularidade. No início da atual temporada, todavia, perdeu espaço. Isso porque Léo iniciou o ano melhor e, também, pelas chegadas dos reforços Rojas e João Victor, que aumentaram consideravelmente a briga por uma vaga na zaga.

