David Braz busca rescisão com o Fluminense para assinar com o Sport

Para a sequência da temporada, o Fluminense não conta com David Braz, que terá um novo destino em sua carreira antes do fechamento da janela de transferência. Nesse sentido, o zagueiro negocia com o Tricolor de Laranjeiras a rescisão de contrato para fechar, de forma definitiva, com o Sport. A informação é do portal ‘ge’.

O defensor tem contrato com o clube carioca até junho de 2024, e o contrato tem uma cláusula que poderia estendê-lo até o fim da temporada. O atleta, no entanto, deseja ter mais minutos, algo que só poderá acontecer em outro clube no momento.

Elogiado internamente, o zagueiro chegou ao clube em 2021 e desde então fez 82 jogos e quatro gols. Além disso, participou da campanha e da decisão da Libertadores, diante do Boca Juniors, no Maracanã, ao entrar em campo na prorrogação.

A tendência é que David Braz seja o 16º reforço do Sport neste início de temporada. Por fim, o Leão quer reforçar o sistema defensivo, já que o prata da casa Renzo lesionou o joelho e pode ficar de fora da temporada. O experiente zagueiro deve disputar a posição com Rafael Thyere e Luciano Castán.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.