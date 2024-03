Botafogo inicia campanha para implementar reconhecimento facial no Niltão

O Botafogo iniciou, nesta terça-feira (5), campanha de cadastramento dos torcedores para começar a implementar o sistema de reconhecimento facial junto ao clube.

O cadastro será feito na plataforma Bepass, parceira responsável pela implementação da tecnologia no estádio Nilton Santos.

“Contamos com a colaboração da torcida alvinegra para que essa nova tecnologia seja implementada até o início do Campeonato Brasileiro. Esse é um passo importante em direção à modernização da nossa casa, visando oferecer mais praticidade e segurança durante o acesso dos nossos torcedores em jogos. Além disso, aliás, esse novo recurso vai ampliar e aprimorar a experiência de todos os alvinegros”, disse o diretor de Infraestrutura e operações da SAF, Alexandre Costa, ao site oficial do clube.

Segundo o clube, aliás, o processo de adoção da tecnologia será gradual e em fases. Em breve, o Estádio Nilton Santos terá acesso exclusivo por biometria facial, mas esta operação está se iniciando agora e terá fase de adaptação para todos os torcedores se cadastrarem e aprenderem a utilizar a ferramenta.

Confira os passos

1- Acesse o site www.botafogo.com.br/biometria

2- Clique em “cadastre-se” e depois em “avançar”

3- Preencha as informações solicitadas (nome, data de nascimento, CPF, gênero, e-mail e celular) e aceite os termos de uso

4- Siga as dicas que aparecerão na tela para tirar uma foto do seu rosto

5- Após confirmar o registro da imagem, repita o processo para enviar uma foto de um documento oficial

6- Pronto! Cadastro concluído

Próximo jogo do Botafogo

O Botafogo volta a campo no próprio estádio Nilton Santos já nesta quarta (6), quando enfrenta o Red Bull Bragantino. O duelo é o de ida pela terceira fase da Libertadores – última antes da fase de grupos. Não há regra de gols fora de casa. Assim, caso os times empatem em saldo, a decisão vai para os pênaltis.

