Douglas Costa, do Fluminense, tem lesão na coxa e é dúvida para o clássico

O Fluminense confirmou que deve ter mais um problema para o clássico contra o Flamengo, no próximo sábado, pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Carioca. Trata-se de Douglas Costa, que teve constatada uma lesão no músculo anterior da coxa direita e virou dúvida para o clássico.

O clube carioca realizou os exames nesta terça-feira (5) e confirmou a lesão. Assim, o atacante já iniciou o tratamento no CT Carlos Castilho. Até o momento, o Tricolor não informou o prazo para a recuperação do atleta.

No último domingo (3), Douglas foi titular no clássico diante do Botafogo, pela pela 11ª rodada da Taça Guanabara. No entanto, deixou o gramado com dores na coxa, aos 40 minutos do primeiro tempo, para a entrada de Jhon Arias.

O Fluminense volta a campo no próximo sábado (9), quando enfrenta o Flamengo no jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. Por fim, a Ferj já definiu que o confronto acontece às 21h (de Brasília), já que ambos deram preferência para um horário mais tarde em virtude do forte calor que tem feito no Rio de Janeiro nos últimos dias.

