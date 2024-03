Com lesão de Reinaldo, Mayk deve ser titular no Grêmio

O técnico Renato Portaluppi fará uma alteração para o jogo do Grêmio, contra o Brasil de Pelotas, no próximo domingo (10), pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho. Mayk será o titular da lateral-esquerda no lugar do lesionado Reinaldo. A informação é da “Gaúcha ZH”.

O lateral titular, aliás, sofreu grave lesão, revelada nesta terça (5) pelo próprio clube. ‘Kingnaldo’ sofreu estiramento do ligamento cruzado anterior e ruptura parcial do ligamento colateral-lateral.

Mas se Mayk vai ser titular nas quartas, as coisas podem mudar a partir das semifinais, em caso de classificação gremista. Cuiabano está perto de ser liberado pelo departamento médico do clube e pode, assim, acirrar a briga pela posição.

A direção, por ora, descarta a possibilidade de contratar um novo lateral-esquerdo, a não ser que surja uma oportunidade de negócio até esta quinta (7), quando a janela de transferências se encerra.

Cuiabano não atua desde a vitória por 1 a 0 sobre o Avenida, em 3 de fevereiro, por conta de uma lesão muscular na coxa esquerda. O atleta, porém, tem perspectiva de ser liberado para uma das duas semifinais do Gauchão, caso o Grêmio avance.

Reinaldo, por sua vez, sofreu lesão na vitória por 4 a 1 contra o Guarany de Bagé, no último sábado (2). Ele será reavaliado nas próximas semanas, mas ficará pelo menos dois meses no estaleiro.

Já Mayk, contratado em fevereiro após ser destaque no Guarani, jogou somente duas partidas. Atuou os 90 minutos na derrota na Recopa para o São Luiz, e mais 32 minutos na goleada sobre o Guarany.

Grêmio enfrenta Brasil-RS

A partida contra o Brasil de Pelotas está marcada para domingo, às 18h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio. O Tricolor joga com vantagem do empate. Quem ganhar encara o vencedor de Caxias x São José.

