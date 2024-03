Mbappé decide e confirma classificação do PSG para as quartas da Champions

O Paris Saint-Germain confirmou o favoritismo nas oitavas de final da Champions League e voltou a bater a Real Sociedad. Assim, a equipe parisiense venceu o adversário por 2 a 1, no Estádio Anoeta, com dois gols de Mbappé, enquanto Merino descontou. No jogo de ida, no Parque dos Príncipes, os comandados de Luís Enrique já haviam vencido por 2 a 0. Com os dois tentos, o craque francês chegou a seis e é artilheiro da competição ao lado de Harry Kane.

O sorteio das quartas de final está marcado para o dia 15 de março, quando todos os classificados forem conhecidos. No mesmo dia, será realizada a definição também dos confrontos das semifinais do torneio. A final da Champions está marcada para o dia 1º de junho. O palco da decisão será o estádio de Wembley, em Londres.

Facilitou para o goleiro

Mbappé recebeu de Ruiz na esquerda, se livrou da marcação e cruzou rasteiro, Barcola encostou na bola com a canhota, mas Remiro fez defesa no reflexo. Em outra boa chegada, Hernández tocou para Zaïre-Emery, que fez a jogada individual e chutou, porém Merino não teve trabalho de fazer a defesa. O brasileiro Beraldo teve uma grande atuação e apareceu muito bem nos cortes e interceptações.

Faz a diferença

Melhor jogador do time, Mbappé recebeu pela ponta esquerda e fez sua jogada característica diante de dois adversários. Assim, o atacante cortou para o meio e soltou a bomba no cantinho para abrir o placar.

Por pouco

O PSG voltou a incomodar a defesa adversária, quando Mbappé chegou finalizando de primeira e obrigou Remiro a fazer boa defesa com os pés no canto esquerdo. A melhor chance da Real Sociedad no primeiro tempo saiu dos pés de Kubo, que arriscou de canhota e tirou tinta da trave direita de Donnarumma.

Não perdoa

Depois de uma intensa troca de passes, Beraldo dá longo passe rasteiro para Ruiz. Assim, a bola chegou para Lee, que lançou por cima para Mbappé despontar pela esquerda e finalizar na saída de Remir.

Não valeu

Após cruzamento de Oyarzabal da esquerda, Barrenetxea aparece nas costas da defesa do PSG. Dessa forma, o jogador cabeceou em direção ao gramado e estufou a rede. Por outro lado, o árbitro assinalou uma irregularidade no lance e anulou o gol.

Paredão parisiense

Barrenetxea apareceu bem pela esquerda e cruzou rasteiro. Turrientes apareceu na área e acertou uma bela finalização, de primeira, mas parou em grande defesa de Donnarumma, que espalmou para fora.

Aquele de honra

No fim da partida, Kubo fez uma boa jogada pela direita, enquanto a bola sobrou para Turrientes. Sendo assim, após chute cruzado, Marino aproveitou o rebote do goleiro e marcou o gol da Real Sociedad.

Oitavas de final da Champions

(Jogos de volta)

Terça-feira (05/03)

Real Sociedad 1 x 2 Paris Saint-Germain

Bayern de Munique 3 x 0 Lazio

Quarta-feira (06/03)

Real Madrid x RB Leipzig

Manchester City x Copenhagen

Terça-feira (12/03)

Arsenal x Porto – Emirate Stadium – 17h

Barcelona x Napoli – Olímpico Lluís Companys – 17h

Quarta-feira (13/03)

Atlético de Madrid x Inter de Milão – Metropolitano – 17h

Borussia Dortmund x PSV – Stadium Dortmund – 17h

