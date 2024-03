Netflix fará documentário sobre a tríplice coroa do Manchester City

O ano mais glorioso da história do Manchester City será eternizado nas telinhas. Isto porque a Netflix vai investir uma quantia significativa, na casa dos sete dígitos, para produzir um documentário em seis partes, revelando os bastidores da conquista da tríplice coroa após os títulos da Champions, Premier League e Copa da Inglaterra.

Dessa maneira, o City sob a liderança de Pep Guardiola, tornou-se o segundo clube inglês a conseguir esse triplete, depois do Manchester United.

De acordo com informações do jornal britânico ‘Mail Sport’, o documentário, que destaca a trajetória até a vitória na Champions contra a Inter de Milão, em Istambul, será lançado no início do próximo mês, com um trailer previsto para esta semana.

Manchester City x Copenhagen: escalações e onde assistir

Essa iniciativa faz do Manchester City o primeiro clube da Premier League a protagonizar uma série na Netflix. Isto porque o Sunderland também possui uma série, mas o clube está na segunda divisão inglesa, a Championship.

Além disso, anteriormente, os jogadores do Manchester City, Rúben Dias, Bernardo Silva e Matheus Nunes, já foram destaques em uma série da Amazon Prime Video.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.