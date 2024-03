Arboleda escapa de punição e reforça o São Paulo contra o Ituano

O zagueiro Arboleda, do São Paulo, escapou nesta terça-feira (5) de uma punição que poderia tirá-lo do jogo contra o Ituano, pelo Campeonato Paulista. Ele recebeu o cartão vermelho no jogo contra o Bragantino, mas recebeu a pena mínima em julgamento realizado pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-SP). Assim, está livre para jogar no domingo, pela última rodada do Estadual.

Arboleda foi expulso de forma direta e poderia se tornar baixa, mas pegou apenas um jogo de suspensão. Como já cumpriu a automática contra o Guarani, ele está liberado para atuar. Na partida do próximo fim de semana, o Tricolor Paulista precisa derrotar o Ituano para se classificar às quartas de final do Paulistão.

Titular da zaga do São Paulo, Arboleda já disputou oito partidas neste ano. Dessa forma, deverá voltar a editar o miolo de defesa com Ferraresi e Diego Costa. O Tricolor enfrenta o Ituano, no domingo, às 16h, no Estádio Novelli Júnior, em Itu.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.