Mbappé descarta conflito com Luís Enrique e valoriza coletivo: ‘Sou mais um no time’

Diante da Real Sociedad, Mbappé voltou a ser decisivo para o Paris Saint-Germain e marcou os dois gols da vitória por 2 a 1 pelas oitavas de finais da Champions League. Assim, o craque francês assumiu a artilharia da competição continental com 6 tentos, ao lado do inglês Harry Kane. O time parisiense agora aguarda o sorteio dos confrontos das quartas de finais para conhecer o caminho para o sonho do título inédito.

“Estou feliz por vencer, o que era o objetivo, nos classificamos. E ganhando, ficamos com a classificação bem mais tranquila. Tudo deu certo hoje. Rolou dificuldade na fase final, mas isso é normal. Estamos muito felizes”, disse o atacante.

Em sua última temporada com a camisa do PSG, visto que deve assinar com o Real Madrid no meio do ano, o atacante vive grande fase, sendo o protagonista da campanha até o momento. No entanto, Mbappé preferiu valorizar o coletivo e rechaçou qualquer conflito direto com o técnico Luís Enrique.

“Não quero dar mensagem de que sou essencial. Sou mais um do time. O que quero é jogar sempre e atuar bem.”, salientou, antes de completar:

“Tudo bem com entre eu e Luís Enrique. Não tenho problema com ele. As pessoas falam, pensam isso. Mas não tem nada disso”, concluiu

Próxima fase

O sorteio das quartas de final está marcado para o dia 15 de março, quando todos os classificados forem conhecidos. No mesmo dia, será realizada a definição também dos confrontos das semifinais do torneio. A final da Champions está marcada para o dia 1º de junho. O palco da decisão será o estádio de Wembley, em Londres.

