Haaland fora do City? Norueguês não descarta transferência

A entrevista coletiva de Erling Haaland nesta terça-feira (5), tinha tudo para ser protocolar. A classificação às quartas de final da Champions League, após a vitória fora de casa sobre o Copenhagen, parece assegurada e, a princípio, não havia muito o que falar à imprensa. Entretanto, o norueguês resolveu apimentar a conferência. E o fez com a mesma competência com a qual balança as redes do adversário: soltou uma bomba.

“Estou muito feliz aqui. Rodeado por uma grande quantidade de pessoas especiais. Os diretores, o treinador, todos formam um grupo de pessoas especiais. Por isso preciso reiterar o quanto estou feliz. Sei que ao falar o que direi, tudo vai virar grande manchete, mas nunca se sabe o que vai acontecer amanhã. Tenho contrato e não sei o que pode vir depois. Podem escrever o que disse agora, mas também registrem o que disse inicialmente. Sou feliz aqui”, insistiu.

Haaland tem números impressionantes no City

O contrato de Haaland com o City termina no fim de 2027. Segundo a ESPN, o clube já quer prolongar o vínculo. Antes de tudo, pelos números estarrecedores: 80 gols em 84 jogos e títulos da Champions League, Premier League e FA Cup.

Embora tenha evitado o exercício de futurologia, o nome de Haaland aparece constantemente em especulações. Desse modo, a imprensa espanhola por diversas vezes informou sobre um suposto interesse do Real Madrid. Contudo, nem o clube merengue tampouco o atacante norueguês jamais falaram oficialmente sobre qualquer proposta ou mesmo sondagem.

Todavia, a respeito do interesse do City de estender seu contrato, Haaland também desconversou:

Meu foco é em campo. No que posso fazer. Há muitos jogos ainda na temporada. Jogamos o clássico de Manchester, jogaremos pela Champions e em seguida com o Liverpool. Só posso me permitir focar nisso e em nada mais”, concluiu.

