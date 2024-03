Santos anuncia lateral-direito Rodrigo Ferreira, vindo do Mirassol

O Santos anunciou nesta terça-feira (5) a contratação do lateral-direito Rodrigo Ferreira, que chega do Mirassol. O jogador de 28 anos já está acertado com o Peixe e irá assinar um contrato válido até o fim de 2025, assim que sua participação com a equipe amarela no Paulistão terminar.

Rodrigo Ferreira foi um dos destaques do Mirassol no Campeonato Paulista e agradou a diretoria santista, que decidiu se aproximar para contratá-lo. Embora seu vínculo seja de duas temporadas, existe a opção de renovação por mais um ano. Ele chega à Vila Belmiro para disputar a posição com Aderlan, Rainer e Chermont, recentemente promovido dos juniores.

Jogador nascido na cidade paulista de Cotia, Rodrigo Ferreira já passou por equipes tradicionais do futebol brasileiro, entre elas o Grêmio, onde foi titular no segundo semestre de 2022, na Série B do Brasileiro. Título, aliás, que ele conquistou com a camisa tricolor e terá a chance de disputar mais uma vez, este ano. No currículo, ele também tem passagens por Batatais (SP), Guarani, Cuiabá, Mogi Mirim, Guarani-SC, Ituano, Marcílio Dias, Brasil de Pelotas e Botafogo-SP.

