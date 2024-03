O volante Maycon recusou a proposta recebida pelo Flamengo e decidiu permanecer no Corinthians. Emprestado pro Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, ele recebeu uma oferta para assinar, em definitivo com o Rubro-Negro, um contrato de quatro anos. Mesmo assim, ele decidiu declinar o convite e permanecer no clube do Parque São Jorge, com o qual está vinculado até dezembro.

