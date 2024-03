Cria do América, Gustavo Marques ganha prêmio em Portugal

Formado nas categorias de base do América, o zagueiro Gustavo Marques, que atualmente joga pelo Benfica B, foi eleito o melhor defensor do mês de janeiro na Segunda Liga. Gustavo, inclusive, se destacou tanto que teve a oportunidade de estrear na equipe principal dos Encarnados. Ao receber o prêmio, ele expressou sua gratidão e dedicou o reconhecimento aos seus colegas de equipe.

“Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus por este prêmio. Estou muito feliz com o que temos alcançado. Este prêmio não é apenas para mim, mas para toda a equipe. É reflexo do nosso desempenho, das vitórias que conquistamos e do momento incrível que atravessamos”, declarou Gustavo.

Gustavo celebra momento na equipe principal

Quando questionado sobre sua experiência no Benfica, Gustavo enfatizou sua adaptação. Além disso, citou sua trajetória em outros clubes portugueses e elogiou a receptividade e o apoio que recebeu da equipe.

“Cheguei aqui já com uma bagagem de experiência em Portugal. Este prêmio é fruto desse apoio. Eu reconheço a qualidade desta equipe, e como um dos mais experientes, procuro ajudar meus companheiros tanto quanto eles me ajudam”, acrescentou.

O próximo desafio de Gustavo Marques com o Benfica B está marcado para sábado (9), quando enfrentarão o Santa Clara, às 12h30 (horário de Brasília).

