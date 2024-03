Ceará x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem

Nesta quarta-feira (6), Ceará e Bahia protagonizarão um dos confrontos mais aguardados da quinta rodada da Copa do Nordeste 2024. O embate será na Arena Castelão, com início às 21h30 (de Brasília). Enquanto o Tricolor de Aço busca manter sua posição no topo do Grupo B, o Vozão busca uma vaga no G-4 do Grupo A. No momento, a equipe cearense está em quinto lugar, com seis pontos. Desse modo, não estaria qualificada à próxima fase.

Onde Assistir

O canal fechado Nosso Futebol e o serviço de streaming DAZN transmitem a partida ao vivo.

Como chega o Ceará

O Ceará enfrenta uma sequência de quatro jogos sem vitória, o que complicou sua situação no torneio regional. Além disso, o técnico Vagner Mancini enfrenta alguns desfalques importantes, como o goleiro Fernando Miguel, previsto para retornar apenas daqui a oito meses. Por fim, os jogadores Daniel e Bruninho, que também estão no departamento médico.

Como chega o Bahia

Por sua vez, o técnico Rogério Ceni optou por poupar alguns titulares na última rodada do Campeonato Baiano, visando o confronto da Copa do Nordeste. Entre os jogadores preservados estavam, só para exemplificar, Everton Ribeiro, Marcos Felipe, Kanu e Thaciano. No entanto, o lateral-esquerdo Ryan e o volante Acevedo estão fora devido a lesões.

CEARÁ X BAHIA

5ª rodada do Copa do Nordeste

Data e horário: 6/3/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

CEARÁ: Richard, Raí Ramos, Matheus Felipe, David Ricardo, Matheus Bahia; Richardson, Guilherme Castilho, Jorge Recalde; Facundo Castro, Erick Pulga e Aylon. Técnico: Vagner Mancini

BAHIA: Marcos Felipe; Arias, Kanu, Víctor Cuesta e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Biel e Thaciano (Everaldo). Técnico: Rogério Ceni.

Árbitro: Afro Rocha Filho

Assistentes: Luís Filipe Correa e Schumacher Marques Gomes

