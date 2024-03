Corinthians e Inter empatam pelas oitavas da Copa do Brasil Sub-17

Corinthians e Inter empataram por 1 a 1 no duelo de ida das oitavas de finais da Copa do Brasil Sub-17. Na noite desta terça-feira, paulistas e gaúchos ficaram no 1 a 1, no Parque São Jorge. Guilherme Barbosa abriu o placar para os visitantes no segundo tempo e, na reta final, Luiz Fernando deixou tudo igual.

O vencedor do jogo de volta, que ocorrerá na quarta-feira, às 15h, na Morada dos Quero-Queros, irá para as quartas de final do mata-mata nacional.

O jogo

O Corinthians foi para cima e quase balançou a rede, aos sete minutos, quando Luiz Fernando obrigou o goleiro Henrique a fazer boa defesa em falta da intermediária. O centroavante Gui Negão, dentro da área, desperdiçou outra ótima chance para os paulistas. O Colorado só incomodou aos 33 minutos, mas o goleiro Arthur defendeu cabeceio de Jackson entre dois zagueiros. Pouco depois, o Timãozinho sua melhor oportunidade em arremate de Luiz Fernando que passou rente à trave do goleiro Henrique.

No retorno do intervalo, os times seguiram com chances. Vitinho carimbou a trave do Inter. Apesar das ações ofensivas em menor proporção, o Colorado abriu o marcador aos 11, quando Guilherme Barbosa mandou uma bomba indefensável. Em desvantagem, os alvinegros empilharam oportunidades com Dieguinho, Denner e Gui Negão. O Inter quase ampliou em contragolpe que teve finalização de Jackson. No fim, Luiz Fernando deixou tudo igual de cabeça, ao completar cruzamento da direita. No apagar das luzes, o Inter quase garantiu a vitória, mas Matheus Vinicius parou em excelente defesa de Arthur.

