Goleiro Fábio, do Fluminense, faz pequena cirurgia. Saiba detalhes

Goleiro do Fluminense, Fábio precisou ser submetido a uma pequena cirurgia. O atleta passou por um procedimento estético no rosto e fez uma harmonização facial. Os resultados foram divulgados na terça-feira (5), pela dentista Elaine Costa, especialista na área.

Fábio, aliás, fez pequenas alterações no rosto, com objetivo de melhorar a aparência. Ele corrigiu detalhes que incomodavam.

Fábio é um dos grandes goleiros do futebol brasileiro. Ele iniciou sua história no Vasco, onde não teve grande sucesso. Mas foi no Cruzeiro que ele se tornou um dos grandes nomes da posição. Na Raposa, aliás, ele conquistou Brasileirão, Copa do Brasil e vários campeonatos estaduais. Aliás, na Raposa ele disputou 976 partidas.

Uma publicação compartilhada por Elaine | Master em Harmonização Facial (@elaine.costa.s)

Com a chegada da SAF do Cruzeiro, Fábio foi liberado. Ele acertou com o Fluminense e, caso cumpra seu contrato que vai até 2025, o goleiro será o atleta com mais jogos na história do futebol mundial. No Tricolor, também entrou para a história, com um bicampeonato carioca, uma Libertadores e uma Recopa, canecos internacionais que não conseguiu ganhar pelo Cruzeiro.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.