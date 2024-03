Os motivos de Maycon recusar o Flamengo e ficar no Corinthians

O volante Maycon decidiu recusar a oferta do Flamengo e vai permanecer no Corinthians em 2024. Emprestado pro Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, ele recebeu uma oferta para assinar, em definitivo, com o Rubro-Negro, um contrato de quatro anos. Mesmo assim, ele decidiu declinar o convite e permanecer no clube do Parque São Jorge. A decisão do jogador de permanecer no Timão foi baseada em três fatores.

A primeira é a briga pela titularidade. Afinal, o jogador vive um bom momento no Corinthians e soma dois gols e duas assistências na temporada até aqui. Assim, Maycon entende que pode ter um grande ano com a camisa alvinegra. No Flamengo, o volante brigaria por um espaço e dificilmente seria titular em um meio campo que já vem se consolidando com o técnico Tite.

Além disso, Maycon ouviu da diretoria do Corinthians uma promessa da quitação de uma dívida milionária do clube com ele. São 11 meses de direitos de imagem atrasados, algo que poderia ser usado pelo jogador para obter uma liberação do contrato para procurar outra equipe. O jogador tem um carinho muito grande pelo Timão e preferiu encontrar um acordo amigável para receber o que deve.

Por fim, o volante ouviu um apelo dos familiares para não mudar de cidade neste momento. Completamente adaptado a São Paulo, o jogador atendeu a um pedido da esposa e dos filhos. Este desejo foi fator fundamental na permanência no Corinthians.

A segunda passagem de Maycon no Corinthians

Cria do Corinthians, Maycon está emprestado ao clube desde 2022. Após um período de lesões e ausência de propostas no final daquele ano, seu empréstimo acabou renovado por mais uma temporada. Dessa forma, o Timão desembolsou 500 mil euros, aproximadamente R$ 2,8 milhões na época. Aliás, em 2023, ele participou de 57 jogos e marcou três gols. Já nesta temporada foram dois gols e duas assistências, em 11 embates.

