Por valores, renovação entre Cruzeiro e Marlon fica travada

O Cruzeiro está atento às mudanças no mercado e buscou contato com o lateral-esquerdo Marlon para iniciar o processo de renovação contratual. Afinal, o vínculo vence em dezembro, e o atleta é importante nos planos da comissão técnica. No entanto, os valores configuram um problema para os celestes.

A diretoria da Raposa procurou o defensor após saber que o São Paulo sondou a situação do lateral através de seus empresários. Diante disso, a diretoria celeste marcou uma reunião com Marlon.

Em pauta, evidentemente, a renovação. E a proposta do Cruzeiro foi valorização salarial de 10%. O assunto não foi bem recebido por Marlon, que esperava muito mais. Aliás, o jogador teve a oportunidade de fazer uma contraproposta. Nela, ele fez um pedido que ficou salgado para o Cruzeiro.

Valorizado no mercado, Marlon pediu ao Cruzeiro um aumento de seu soldo. Aliás, ele quer 100% a mais do que recebe atualmente.

O jogador, no entanto, garante que este entrave não é um problema e assegura que se sente em casa no Cruzeiro. Aliás, em entrevista coletiva, após a vitória sobre o Uberlândia, no último fim de semana, Marlon acrescentou que restam “ajustes”.

“Escutei ofertas de outros clubes, mas minha cabeça está aqui. Já tem um bom tempo que a gente tem falado sobre renovação e não acredito que tenha afetado no meu desempenho. A gente tem que colocar a camisa do Cruzeiro em primeiro lugar. Eu tenho contrato até dezembro e fico até dezembro. Podem ficar tranquilos quanto a isso.

Marlon foi revelado pelo Criciúma e tem passagens por Fluminense, entre outros clubes. É titular absoluto do Cruzeiro e tem 48 jogos disputados.

