Vargas recusa oferta do Fortaleza, e Atlético oferece atacante ao Grêmio

O atacante Vargas não será jogador do Fortaleza. Ele decidiu não defender as cores do Leão. No entanto, sem estar nos planos do Atlético, o jogador foi oferecido ao Grêmio pelo Galo.

A diretoria do Tricolor Gaúcho está com o nome e as condições na mesa. O Grêmio, portanto, vai decidir e comunicar ao Galo nas próximas horas qual será o destino do atacante. O técnico do Imortal, Renato Gaúcho, aliás, também será consultado.

Os moldes da negociação de empréstimo são os mesmos do Fortaleza. O Atlético seguirá arcando com 50% dos vencimentos enquanto o outro clube, agora o Grêmio, pagará os outros 50%.

O Jogada10 apurou que o atleta tem salários de R$ 800 mil ao mês. Portanto, o Atlético seguirá pagando R$ 400 mil e o Grêmio o restante. Essas eram as mesmas condições do Fortaleza.

Enquanto não tem seu futuro decidido, Vargas treina com os companheiros no Atlético. O atacante teve conversas com o técnico Luiz Felipe Scolari e deve ser utilizado caso não seja vendido.

O contrato do chileno encerra em dezembro de 2024, e o atleta andino já sabe que o clube não tem interesse em renovar.

Vargas está no Galo desde 2020, foi tricampeão Mineiro (2021, 2022 e 2023), campeão Brasileiro e da Copa do Brasil (2021) e campeão da Supercopa em 2022.

