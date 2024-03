Payet, meio-campista do Vasco vai ao Into, visitar crianças internadas

O meio-campista Payet, que atua pelo Vasco, teve um gesto nobre na última terça-feira (5). Isso porque o camisa 10 do Cruz-Maltino foi ao Into para visitar crianças que estão internadas na pediatria. O estrangeiro levou brinquedos e deu autógrafos para os pequenos em tratamento no Instituto Nacional de Traumatologia.

A atitude viralizou nas redes sociais, e a torcida do Gigante da Colina indica que a admiração pelo jogador aumentou. Aliás, após a sua chegada, Payet admitiu que um fator determinante para aceitar a proposta do Vasco foi a relação com as causas sociais do clube carioca. Especialmente, a luta contra o racismo. Ele frisou que o Cruz-Maltino é conhecido na França como uma instituição histórica.

Trajetória de Payet no Vasco

Como desembarcou para atuar no Brasil, em agosto de 2023, o primeiro francês a disputar o Campeonato Brasileiro vai completar sete meses no clube de São Januário. Inicialmente, o meio-campista encontrou dificuldades físicas, pois estava pouco mais de três meses sem atuar. Apesar disso, Payet foi decisivo na briga do Vasco para escapar de mais um rebaixamento. Ele garantiu diretamente seis pontos para a equipe na Série A.

Afinal, o gaulês marcou o único gol da vitória por 1 a 0 sobre o Fortaleza, em São Januário. Em seguida, anotou gol de falta que assegurou o triunfo por 2 a 1 sobre o América.

O meio-campista francês conseguiu aprimorar sua parte física, já que perdeu oito quilos em dois meses. Assim, com o início da atual temporada, ele subiu de rendimento, também pela boa adaptação ao novo país.

Payet é o destaque do Vasco na atual temporada, um reforço caseiro. Até aqui, o camisa 10 do Cruz-Maltino atuou em oito partidas e anotou dois gols, além de quatro assistências.

