Galoppo vai de titular para nem relacionado no São Paulo

O ano de Galoppo no São Paulo vem sendo uma verdadeira montanha-russa até aqui. O jogador, que começou a temporada sendo titular em algumas partidas e nome importante na formação de Thiago Carpini, perdeu espaço nos últimos jogos e sequer vem sendo relacionado para os últimos embates.

O jogador vem de uma grave lesão no joelho direito e era considerado, pelo São Paulo, um grande reforço para 2024. Tanto que participou das oito primeiras partidas do Tricolor na temporada. Contudo, seu último jogo foi contra o Santos no dia 14 de fevereiro, quando saiu do banco de reservas. Desde então, deixou de ser uma opção para Thiago Carpini.

O argentino deixou de ganhar oportunidades e não entra em campo há quatro partidas. Ele ficou no banco de reservas, nos duelos contra RB Bragantino, Guarani e Palmeiras. Além disso, sequer foi relacionado para o embate contra a Inter de Limeira, em Brasília.

O principal motivo pela perda de espaço do meio-campista, acabou sendo o retorno de James Rodriguez. Afinal, no Paulistão, é permitido relacionar apenas sete estrangeiros. Como o colombiano é um nome importante no plantel do São Paulo, quem precisou estar fora da lista de relacionados é Galoppo.

Apesar de não comparecer aos últimos jogos, Galoppo ainda faz parte dos planos do São Paulo. Ele pode jogar em mais de uma função, característica apreciada por Carpini. Contudo, o treinador ainda estuda a melhor forma de utilizar o argentino.

Galoppo espera ganhar chance em próximo compromisso

Com 19 pontos, o São Paulo ainda não se classificou para as quartas de final do Paulista. Afinal, a equipe ainda precisa vencer o Ituano, no próximo domingo (10), para avançar sem depender de nenhum outro resultado. Contudo, se empatar, precisará torcer contra Novorizontino e São Bernardo. Oportunidade para Galoppo mostrar que ainda é útil.

