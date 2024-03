Chegada de reforço faz Santos estudar devolução de Jorge

O Santos acertou a chegada do lateral-direito Rodrigo Ferreira, que chega do Mirassol. O jogador de 28 anos já está acertado com o Peixe e irá assinar um contrato válido até o fim de 2025 após o Paulistão. Contudo, a chegada do reforço, pode fazer com que outro atleta do elenco esteja com os dias contados.

Isso porque o lateral-esquerdo Jorge, que se recupera de uma lesão no joelho direito, ainda não sabe se será registrado pelo clube na CBF e inscrito no Paulistão. Como o jogador ainda não está regularizado pelo Peixe, o clube estuda devolvê-lo ao Palmeiras, clube que detém os direitos econômicos do atleta.

Aliás, o Santos ainda não desembolsou nenhum valor por Jorge e isso também pesa na decisão. O Palmeiras banca o salário do jogador até o momento de sua estreia no Santos.

Com a chegada de Rodrigo Ferreira, Hayner, que é lateral-direito de origem, vem se destacando pela esquerda e deve assumir o setor. Inclusive, ele deve herdar a vaga de Felipe Jonatan, que está machucado, mas não desempenhou o mesmo futebol que seu substituto até aqui na temporada.

Desta forma, o Peixe contaria com Hayner, Felipe Jonatan e o jovem Souza, que também se recupera de lesão, para a posição. Assim, Jorge não teria tanto espaço, além de ser uma incógnita já que vem de recuperação de uma grave lesão no joelho direito.

O Alvinegro Praiano só deve tomar esta decisão após o Campeonato Paulista. Afinal, o Santos já está classificado para as quartas de final do Paulistão, onde encara a Portuguesa, na Vila Belmiro, mirando uma vaga na semifinal do Estadual.

