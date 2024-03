Júnior Santos analisa bom momento no Botafogo e cita Neymar como inspiração: ‘Sempre vejo vídeos’

Júnior Santos chega motivado para partida entre RB Bragantino e Botafogo. O atacante vem sendo um dos destaques do Glorioso em 2024 e marcou dois gols diante do Massa Bruta no Nilton Santos. Os times se reencontram nesta quarta-feira (13/03), às 21h30, em Bragança Paulista, pelo jogo de volta da terceira fase da Libertadores.

“Eu estou fazendo os gols, claro que tem essa repercussão. Mas quero exaltar também muito mais o grupo. Cada um faz seu papel, seu trabalho. Logicamente os gols, junto das vitorias, trazem um destaque maior. Esse ano está sendo comigo, ano passado foi com o Tiquinho, mas sempre tivemos um grupo muito unido muito fechado. O trabalho coletivo contribui para o destaque individual, acredito muito nisso”, disse Júnior Santos ao “ge”.

LEIA MAIS: Sinval relembra jogo marcante contra Bragantino e analisa momento do Botafogo

Inspirações de Júnior Santos no Botafogo

Em seguida, Júnior Santos revelou como se prepara para os jogos do Botafogo. O atacante gosta de assistir vídeos de Neymar e Cristiano Ronaldo, dois astros do futebol mundial.

“Antes dos jogos, eu sempre estou vendo vídeos do Neymar e do Cristiano Ronaldo na época do Manchester United. Sempre vejo muito esses vídeos. O Neymar não tem como imitar o que ele faz. Já o Cristiano, não que seja parecido, longe disso, mas as mudanças de direção que ele fazia na época do United eu tento pegar um pouco. Sou muito fã do Neymar. Afinal, o que ele já fez e faz é extraordinário. A gente que é do meio do futebol vê como o pensamento dele é rápido, e o pouco espaço que ele tem as vezes com a bola parada. Sempre vejo os vídeos dele antes do jogo. Queria tentar tirar um por cento, fazer alguma coisa parecida”, completou Júnior Santos.

LEIA MAIS: Bragantino x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

Com dois gols de Júnior Santos, o Botafogo venceu o Bragantino no jogo de ida por 2 a 1 no Nilton Santos. Portanto, os jogadores alvinegros precisam apenas de um empate em Bragança Paulista para se classificar. O vencedor do confronto avança para fase de grupos da Libertadores.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.