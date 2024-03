Polícia espanhola prende seis criminosos que roubavam casa de jogadores

A Polícia da Espanha divulgou que capturou seis membros de uma quadrilha especializada em roubar casas de jogadores de futebol nesta quarta-feira (13). Essa gangue prioriza atuar em Madri, principalmente em regiões nobres da cidade, além de localidades próximas à capital do país. O atacante brasileiro Rodrygo, o centroavante francês Benzema e o lateral-esquerdo Jordi Alba já foram vítimas desses criminosos.

De acordo com a Polícia Nacional, por meio de nota oficial, o grupo escolhe seus alvos após averiguar fotos e vídeos das casas compartilhadas pelos atletas. Além de pessoas próximas como amigos e até por familiares. Segundo as investigações das autoridades policiais, os criminosos praticaram oito assaltos entre 2022 e 2023.

Nas regiões nobres habitacionais de Madrid e em seus arredores, a quadrilha roubou dez relógios avaliados ao todo em 500 mil euros (aproximadamente R$ 2,7 milhões na cotação atual). Em seguida, eles tentaram vender os objetos no mercado alternativo. Outros itens apreendidos foram algumas joias de marcas famosas, 3.300 euros (cerca de R$ 17,9 mil na cotação atual) em espécie. Bem como duas pistolas de ar comprimido no período em que ocorreram as prisões.

Jogadores famosos foram vítimas da quadrilha

Vale ressaltar que os nomes de todos os atletas que foram vítimas do grupo não foram revelados. Contudo, alguns jogadores famosos já foram prejudicados pela atuação desses criminosos. O mais recente foi o atacante brasileiro Rodrygo, que teve a sua residência invadida durante a decisão da Copa do Rei entre Real Madrid e Osasuna.

O centroavante Karim Benzema, enquanto defendia os Merengues, é mais um exemplo de atleta que a sua casa foi alvo da quadrilha. Ele estava em campo no embate entre os Galácticos e o Elche pelo Campeonato Espanhol. Durante esse jogo, sua moradia sofreu ataques desses criminosos.

Houve invasão também na residência de Jordi Alba, em Barcelona. O episódio ocorreu depois da partida entre os Blaugranas e a Inter de Milão, na Itália, pela Liga dos Campeões. O lateral-esquerdo voltava com a delegação para a Espanha. Na ocasião, a quadrilha acessou a sua casa pelo jardim e roubou um cofre.

