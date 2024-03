De La Cruz detalha conversas com Arrascaeta antes de sua chegada ao Flamengo

O desejo de De La Cruz em vestir a camisa do Flamengo foi fundamental para que a cúpula rubro-negra conseguisse concretizar a sua contratação. Alvo de elogios de torcedores, o camisa 18 tinha uma grande referência dentro do clube para saber sobre os bastidores do Rubro-Negro antes de sua chegada. Afinal, ele é um grande amigo de Arrascaeta, com quem atua constantemente na seleção do Uruguai. Nesta quarta-feira (13), ele detalhou as conversas com o seu conterrâneo durante as negociações.

“Tem o Giorgian (Arrascaeta) dentro do clube durante muitos anos, e ele sempre comentou um pouco sobre o dia a dia, a situação e tudo o que envolve o clube. Então eu já ia imaginando”, disse De La Cruz à “Espn” do Uruguaio. Em seguida, o jogador afirmou que vem se surpreendendo com a infraestrutura do Flamengo.

“Obviamente, quando cheguei ao clube, tudo o que eu imaginava, as expectativas que eu esperava… a medida que o tempo vai passando vou me dando conta de onde estou. Creio que a infraestrutura é muito surpreendente”, detalhou.

Seleção do Uruguai

O nome de De La Cruz é recorrente nas convocações da seleção uruguaia. Agora, no Flamengo, o jogador acredita que está ainda mais em evidência para servir a sua seleção. No entanto, para isso, sabe que precisa ir bem com a camisa de seu time.

“A expectativa é primeiro tentar fazer as coisas da melhor maneira possível no clube (Flamengo) e depois chegar à seleção, se isso acontecer. Oportunidade de disputar um torneio tão importante como a Copa América”, afirmou.

