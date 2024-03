Nova Iguaçu x Internacional, ao VIVO, com a Voz dos Esporte, às 18h30

O Internacional está em Brasília para enfrentar o Nova Iguaçu, sensação do futebol carioca. A bola rola às 18h30, no Mané Garrincha, pela segunda fase da Copa do Brasil. No entanto, no canal Voz do Esporte, o pontapé inicial é bem antes: às 18h30, com todos os detalhes deste encontro.

O mando de campo é da Laranja Mecânica da Baixada Fluminense. Para o duelo desta semana, o Nova Iguaçu vai com time misto, afinal, enfrenta o Vasco, no próximo domingo (17), em Volta Redonda, pelo jogo de volta da semifinal do Estadual.

Favorito por conta do elenco e suas tradições, o Inter, por sua vez, trata a Copa do Brasil como a chance de ganhar um título relevante, algo que a torcida cobra há muito tempo da direção colorada.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.