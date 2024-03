Cruzeiro confirma retorno de Marcelo Moreno

O Cruzeiro confirmou, no fim da manhã desta quarta-feira (13), o retorno de Marcelo Moreno. O atleta chega para encerrar oficialmente a carreira no clube azul.

De acordo com a Raposa, Moreno ficará à disposição da equipe comandada por Nicolás Larcamon até o fim do Campeonato Mineiro.

“O Cruzeiro prepara a despedida para Marcelo Moreno. O Cruzeiro abre as portas da Toca da Raposa 2 para que o Flecheiro se integre ao grupo do futebol, se recondicione usando toda a infraestrutura do CT e, junto ao clube, viabilize a partida que selará a aposentadoria dos gramados, ainda sem data definida. Campeão Brasileiro em 2014 e Bicampeão Mineiro em 2008 e 2014, Marcelo Moreno é uma referência dentro e fora de campo, contribuindo no momento mais difícil da história do clube”, postou o clube nas redes sociais.

Moreno, aliás, já encerrou a carreira no fim do ano passado. Ele não atua desde dezembro após finalizar seu contrato com o Independiente del Valle, do Equador. É o maior artilheiro da seleção boliviana, com 31 gols.

Histórico de Marcelo Moreno no Cruzeiro

Marcelo Moreno atuou no Vitória, da Bahia, antes de chegar ao Cruzeiro. Em 2007, ele foi contratado pela Raposa e fez história. Em um ano, ele disputou 36 jogos e marcou 21 gols. Depois, em 2008, foi vendido ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, por 9 milhões de euros.

Em 2014, retornou ao Cruzeiro emprestado pelo Grêmio. Já em 2020, voltou à Raposa após o rebaixamento para a Série B. Aliás, na ocasião, com vários problemas financeiros que o clube vivia, o jogador emprestou R$ 18 milhões para a agremiação.

