Ferj confirma estádio para semifinal entre Nova Iguaçu x Vasco

Está, enfim, definido o local que receberá o duelo entre Nova Iguaçu x Vasco, pela volta da semifinal do Campeonato Carioca. A Ferj decidiu que a partida acontecerá no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

Data e horário seguem mantidos: a bola rola a partir das 16h (de Brasília), no próximo domingo (17). Por ter vantagem, o Nova Iguaçu joga por um empate para alcançar a final.

O perfil do Campeonato Carioca no X revelou que a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) aguardou ‘até o limite máximo operacional a indicação do estádio’. Anteriormente, havia a possibilidade do duelo ser disputado novamente no Maracanã.

O Nova Iguaçu solicitou o Maior do Mundo ao Complexo Maracanã, que administra o estádio (comandado por Flamengo e Fluminense), mas não recebeu resposta. Com isso, a segunda opção se tornou o Raulino de Oliveira.

