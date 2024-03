Jogador australiano pede namorado em casamento, no estádio

O jogador Josh Cavallo pediu o atual namorado em casamento. Chamou atenção, no entanto, a maneira como tudo aconteceu. O lateral-esquerdo contou com a ajuda do clube, o Adelaide United, para pedir a mão de Leighton Morrel, no Estádio Coopers Stadium.

O atleta, aliás, utilizou as redes sociais para divulgar o momento da vida.

“Começar o ano com o meu noivo. Obrigado, Adelaide United, por me ajudarem a preparar esta surpresa. Vocês me deram um espaço seguro no futebol, que nem nos meus sonhos imaginei ser possível”, postou Cavallo.

O lateral tem passagens pela seleção Sub-20 da Austrália. Ele assumiu ser homossexual há três anos e atua com a camisa do Adelaide United desde 2021.

