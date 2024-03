RB Bragantino x Botafogo, ao VIVO, com a Voz dos Esporte, às 20h

Chegou a hora da verdade, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Afinal, Red Bull Bragantino e Botafogo disputam, às 21h30 (horário de Brasília), nesta quarta-feira (13), quem disputará a fase de grupos da Libertadores e quem desce para a Copa Sul-Americana. A bola, no entanto, rola antes, no canal Voz do Esporte. A transmissão, com todos os detalhes do embate, começará a partir de 20h. Fique, portanto, ligado!

O Botafogo saiu em vantagem ao vencer o Massa Bruta por 2 a 1, no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, no Estádio Nilton Santos. Com o bom resultado no Colosso do Subúrbio, o Mais Tradicional joga por um empate para se classificar. Artilheiro da competição, com sete gols em três jogos, Júnior Santos, o Anjo das Pernas Confusas, estará em campo.