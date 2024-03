Em meio à semana cheia, Vasco foca na recuperação de atletas com desgaste físico

Depois de uma sequência intensa de jogos, o Vasco tem aproveitado a semana cheia para priorizar a questão física de seus atletas antes do duelo decisivo contra o Nova Iguaçu. Assim, o técnico Ramón Díaz acredita que este período será importante para que o time chegue forte no jogo de volta da semifinal do Carioca, marcado para domingo (17), às 16h (de Brasília).

Na última coletiva de imprensa, o treinador citou a termo desgaste pelo menos três vezes, o que evidencia a preocupação da comissão com o físico dos jogadores. Diante disso, optou por poupar Adson no jogo de ida e colocar em campo o recém-chegado Clayton Silva, que praticamente não treinou.

“O que mais me preocupava na nossa equipe foi o desgaste. Praticamente não treinamos nesses dois dias. Estávamos fatigados. Se o jogador tem dificuldades físicas as coisas não funcionam. Mas no domingo será um Vasco distinto”, disse Ramón Díaz, antes de completar:

“A equipe tendo mais descanso, os jogadores entrarão 100%. Eles entraram com desgaste, não fomos tão pulsantes como antes. O Nova Iguaçu teve a semana de descanso, o que vai ser a nossa situação agora, já que eles vão jogar contra o Internacional e nós vamos preparar tudo para domingo. O Vasco vai chegar à final. Porque tem espírito e compromisso”, garantiu o treinador.

Cansaço e sequência intensa

Recentemente, em 16 dias, o Cruz-Maltino entrou em campo cinco vezes, tendo que viajar para duas partidas longe do Rio de Janeiro. Nesse período, o time não teve semana cheia para se preparar e poucos dias para treinar. Por fim, o elenco ganhou folga na última segunda-feira (11) e retornou as atividades no dia seguinte visando a disputa por uma vaga na decisão do Estadual.

24/02 – Volta Redonda 1×2 Vasco – Kleber Andrade/ES – Taça Guanabara

27/02 – Marcílio Dias 1×3 Vasco – Hercílio Luz/SC – Copa do Brasil

03/03 – Vasco 4×0 Portuguesa – São Januário/RJ – Taça Guanabara

07/03 – Vasco 3(4) x 3(1) Água Santa – São Januário/RJ – Copa do Brasil

10/03 – Vasco 1×1 Nova Iguaçu – Maracanã/RJ – semifinal do Carioca

O post Em meio à semana cheia, Vasco foca na recuperação de atletas com desgaste físico apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.