Irmã de Neymar vive romance com jogador do Palmeiras. Saiba quem!

Irmã do craque Neymar, a influenciadora Rafaella Santos vive um romance com um atleta do Palmeiras. O jornal “Extra” foi o primeiro a informar sobre o namorico.

De acordo com a publicação, o lateral Piquerez vive um affair com a irmã do meia do Al-Hilal. Aliás, de acordo com o Extra, o jogador esteve no aniversário de 28 anos de Rafaella, que, por sinal, é torcedora declarada do Botafogo.

Aliás, a comemoração foi restrita a amigos e familiares dela. O atacante Neymar, inclusive, esteve presente no aniversário e se encontrou com Piquerez.

Rafaella Santos sabe bem o que é ter um relacionamento com jogador. Afinal, ela namorou o atacante Gabriel Barbosa, do Flamengo, por longo período. A relação aparentemente era problemática, e eles viveram várias idas e vindas.

