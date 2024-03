Torcida do Barcelona pede a morte de Vini Jr, em cantos, antes de jogo decisivo

O atacante Vini Jr foi mais uma vez alvo de ataques na Espanha. Dessa vez, o brasileiro foi tema principal de cânticos de parte da torcida do Barcelona. Essa é a terceira ocasião que torcedores blaugranas praticam injúria contra o atleta.

O episódio ocorreu nas adjacências do estádio Olímpico de Montjuïc, momentos antes de confronto entre Barcelona e Napoli. Os Culés cantaram “Morra Vinicius” na prévia do jogo de volta das oitavas de final da Champions League.

Os Blaugranas conseguiram a classificação, mas esse acontecimento desprestigiou o feito. O comportamento de parte da torcida do Barcelona é aflorado pela rivalidade com o Real Madrid, time de Vini Jr, principal oponente no país. Os Culés, aliás, já haviam proferido esse tipo de cânticos anteriormente, em março do ano passado, ou seja, quase um ano atrás.

Na oportunidade, parte dos torcedores blaugranas entoaram canções durante o embate entre as equipes no Camp Nou. Especialmente, após os Merengues marcarem o gol. Posteriormente, os donos da casa conseguiram a virada e a vitória, cenário que retirou o destaque para as injúrias destinadas a Vini Jr.

Cánticos de "¡Vinicius, muérete!" por parte de un reducido grupo a las afueras de Montjuic en la previa del Barça – Nápoles de la #UCL pic.twitter.com/hzhEryww1h — Carrusel Deportivo (@carrusel) March 12, 2024

A primeira vez que o atacante brasileiro do Real Madrid foi alvo de ataques racistas por parte da torcida do Barcelona ocorreu em outubro de 2021. Na ocasião, o Malvadeza teve atuação decisiva e se tornou foco de atos preconceituosos.

Vini Jr tem histórico de sofrer racismo de diversas torcidas na Espanha

Houve denúncia do episódio por parte da direção do Campeonato Espanhol, mas as investigações não avançaram, nem qualquer tipo de punição pelas atitudes. Vini Jr já foi protagonista de casos semelhantes com alguns torcedores de outras equipes espanholas. São os casos de Atlético de Madrid e Valencia.

Outra ocorrência com torcedores do Barcelona

Além disso, houve registros de outro incidente envolvendo uma específica torcida organizada do Barcelona. Trata-se da Boixos Nois, com características extremistas. Segundo a Polícia da Catalunha (Los Mossos d´Esquadra), o grupo estava sem ingressos para a partida e tentou uma entrada forçada no estádio ao derrubar um portão. Assim, os agentes precisaram intervir para evitar a invasão e esses torcedores lançaram até sinalizadores contra as autoridades, e um policial ficou ferido.

