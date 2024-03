Palmeiras vive semana decisiva para definir nova fornecedora

O Palmeiras deve viver uma semana decisiva não só dentro de campo, mas também fora dele. Enquanto se prepara para disputar as quartas de final do Campeonato Paulista, contra a Ponte Preta, neste sábado (16), o Verdão também tenta definir quem será sua fornecedora esportiva a partir da próxima temporada.

O Verdão tem vínculo com a Puma até o fim deste ano, mas vem estudando se vai renovar com a atual fornecedora ou vai fechar com outra. Nesta disputa, a atual fornecedora é uma das preferências. Contudo, a Adidas apareceu como uma concorrente e está bem próxima de um acordo também.

De acordo com o site ”Nosso Palestra”, a Adidas cobriu a oferta da Puma e tomou a dianteira na disputa. A empresa alemã forneceu as camisas do clube por 12 anos (2006 a 2018) e sinalizou o desejo de voltar, após encerrar o contrato com o São Paulo no fim de 2023.

Por outro lado, a Puma também acenou com o desejo de permanecer e também aumentou sua oferta, mas não nos mesmos valores da concorrente. O que joga contra a atual fornecedora é a questão ”exclusividade”. Afinal, a empresa fornecia apenas camisas para o Palmeiras no Brasil. Contudo, como tem contrato com o Grupo City, que adquiriu o Bahia neste ano, esse vínculo deve ser quebrado.

Mundial aumenta briga das fornecedoras no Palmeiras

A decisão está nas mãos de Leila Pereira. Apesar do interesse de outras marcas do mercado esportivo, a disputa deve ficar mesmo entre Puma e Adidas. As duas marcas também dividem a torcida alviverde neste assunto. A briga ganhou tons dramáticos pela importância do ano de 2025 para o Palmeiras. Afinal, a equipe vai disputar o super Mundial de Clubes no ano que vem e deve ter sua marca em evidência no mundo todo.

