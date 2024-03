Liga Forte retira proposta para que Corinthians se junte ao grupo

A Liga Forte União retirou a proposta para o Corinthians se unir ao bloco. Na segunda-feira (11), a diretoria alvinegra recebeu e-mail de representantes do grupo, no qual eles formalizaram a retirada da oferta. As duas partes já vinham negociando há duas semanas. A justificativa foi a demora do Timão para responder o acordo.

A oferta da LFU partia de um empréstimo de R$ 100 milhões, pela XP Investimentos. Além disso, contava com um mecanismo apelidado de “colchão”, que garantiria determinados valores em receita de televisão, a depender da posição do time na tabela.

Agora, sem a proposta da Liga Forte, o Corinthians tem duas possibilidades de acordo. Uma delas é permanecer na Libra, o que significaria assinar contrato com a Globo, como já fizeram os outros integrantes do bloco. A outra é acertar com a Brax, agência de marketing esportivo que entrou na disputa.

As duas propostas que o Corinthians tem na mesa

A Brax já detém um contrato com o Corinthians, de R$ 240 milhões, por cinco temporadas, mas referente às placas publicitárias que rodeiam o campo na Neo Química Arena. Agora, a agência de marketing esportivo fez uma proposta para adquirir também os direitos de transmissão . O Timão ainda pensa sobre a proposta e não descarta totalmente. Aliás, a empresa promete uma quantia mínima de R$ 240 milhões pelos 19 jogos alvinegros no Brasileirão, na condição de mandante.

Por outro lado, o grupo Libra fechou um pacote com a Globo por um montante maior, mas que será dividido entre os clubes que estão fechados com o grupo. Aliás, o acordo é pelos próximos cinco anos. O valor está estimado em mais de R$ 1 bilhão, que deve ser repassado para dez clubes.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.