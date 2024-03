Sonho do Fluminense, Thiago Silva deve deixar o Chelsea, segundo jornal inglês

Diante de mais uma temporada frustrante e bem abaixo das expectativas, o Chelsea pretende fazer uma reformulação concreta em seu elenco. Com a chance de ficar de fora da próxima Champions, os Blues pretendem lançar uma barca. Com isso, querem incluir Thiago Silva, um dos sonhos da diretoria do Fluminense, na lista de dispensáveis.

O norte-americano Todd Boehly não está nada satisfeito com o desempenho da equipe, de acordo com o tabloide britânico “Daily Star”, e pretende negociar pelo menos 15 jogadores do atual elenco do clube londrino. Muitos deles serão liberados ou negociados na próxima janela de transferência, em julho.

Entre eles, estão o goleiro Kepa Arrizabalaga e o centroavante Romelu Lukaku (emprestados a Real Madrid e Roma, respectivamente), o lateral esquerdo Marc Cucurella, o meia Conor Gallagher e o atacante Raheem Sterling, além do zagueiro brasileiro Thiago Silva. No momento, os Blues ocupam apenas a décima primeira colocação da Premier League.

Atual situação do defensor

Aos 39 anos, Thiago Silva tem contrato com o Chelsea até o fim da temporada, julho deste ano. Assim, o clube que desejar contratá-lo não precisa negociar diretamente com a equipe inglesa, mas sim o estafe do jogador, que poderá ficar livre no mercado em breve.

Com isso, o jogador pode assinar um pré-contrato para o segundo semestre e selar um termo de compromisso com qualquer clube. Vale destacar que o brasileiro perdeu espaço nas últimas semanas e tem ficado no banco mesmo depois de se recuperar de um problema físico no joelho esquerdo.

O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, já deixou claro em algumas entrevistas que tem o desejo de repatriar o jogador. Caso o Chelsea confirme a saída, o futebol brasileiro seria o destino mais viável. O atual campeão da Libertadores despontaria como o favorito em virtude da identificação que o defensor tem com clube e torcida.

Por fim, Thiago Silva, de 39 anos, iniciou a carreira no RS Futebol. Além disso, tem passagens por Juventude, Fluminense, Milan (Itália) e PSG (França), onde ficou por oito temporadas, antes do Chelsea.

