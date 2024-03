Nova Champions: computador evita três horas de sorteio e 900 bolas

O sorteio do novo formato da Champions League tinha tudo para ser igual a um filme arrastado, que nunca chega ao fim. A previsão era de 900 bolas para ordenar os clubes e três horas de evento. Porém, como ninguém, em sã consciência, aguentaria ver do início ao fim, um computador vai resolver, então, a vida da Uefa.

A partir da próxima temporada, a competição contará com 36 equipes ordenadas em uma tabela única. A primeira fase, por exemplo, vai contar com oito jornadas, em vez das atuais seis. Neste contexto, clubes do mesmo país não podem se encontrar. Assim, se a Uefa seguisse o mesmo sorteio dos últimos anos, o evento seria interminável.

Desse modo, a inteligência artificial ditará com quem cada uma das 36 equipas vai fazer os oito jogos (quatro em casa e quatro fora) na primeira fase. Ou seja, um sofware, desenvolvido por uma empresa radicada em Hertfordshire, na Inglaterra, solucionará, enfim, todos os quebra-cabeças que aparecerem.

A Uefa contará com a supervisão da Ernst&Young, uma das principais auditoras do mundo. A empresa terá, sobretudo, a missão de garantir a lisura de todo o processo e evitar especulações.

Este procedimento está em vigor somente nesta primeira fase da Champions. O evento será no dia 29 de agosto, na sede da Uefa. A partir das oitavas de final, o sorteio passa a ser manual, como é frequente nas competições da entidade máxima do Velho Mundo.

