Vereadores e representantes do Vasco se reunirão na terça por reforma de São Januário

A reforma de São Januário ganhará um próximo passo na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Afinal, na próxima semana, uma reunião suprapartidária irá debater sobre o possível projeto de lei do potencial construtivo do estádio do Vasco. Ela acontecerá entre vereadores de diferentes partidos com representantes do clube associativo. A informação é do portal ‘ge’.

Nesse sentido, o presidente da Câmara convocou o encontro, que acontece na próxima terça-feira, às 14h. Coube a Carlos Caiado realizar o convite a vereadores vascaínos como Alexandre Isquierdo, Pedro Duarte e Paulo Pinheiro. Além disso, outros nomes como o do mandatário do clube, Pedrinho, também devem participar.

O foco da reunião é fazer com o projeto ganhe força entre todos os partidos da Câmara dos Vereadores e avance para o início concreto das obras. Diante disso, ter representantes de partidos de direita e esquerda será positivo para mostrar que o projeto é algo além de divisão política. O intuito, portanto, é que ambos os lados contribuam para destravar os trâmites do processo.

Votação e possíveis mudanças: próximos passos

Nas próximas semanas, o clube também espera a realização de uma audiência pública para debater o projeto de lei do potencial construtivo. Sendo assim, o prefeito Eduardo Paes garantiu que o projeto de lei do potencial construtivo para a reforma de São Januário. De acordo com o político, a Câmara dos Vereadores irá deliberá-lo entre 30 a 45 dias.

Além do processo de votação, o projeto pode receber emendas parlamentares, com mudanças no texto, que também passarão por um pleito no plenário. Na sequência, o prefeito terá que aprovar tais mudanças.

O plano de reforma é baseado no que foi desenvolvido pela WTorre na gestão do ex-presidente Alexandre Campello, realizado pelo arquiteto Sérgio Dias. A capacidade seria para aproximadamente 48 mil torcedores. No entanto, o Vasco pode fazer ajustes no projeto, caso queira, mas precisa respeitar algumas limitações do que já foi aprovado pela prefeitura.

