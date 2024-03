São Paulo faz acordo por confusão contra o Palmeiras e pagará multa

O São Paulo fez um acordo com a Procuradoria do TJD-SP (Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo) para evitar punições na reta final do Campeonato Paulista. Dirigentes e jogadores do Tricolor estavam sendo processados por conta da confusão após o clássico contra o Palmeiras, pelo Estadual. Agora, o clube vai pagar uma multa e evitará que todos os denunciados sejam julgados.

No acordo, o São Paulo vai pagar cerca de R$ 200 mil. Neste caso, os três dirigentes, os três atletas e o membro da comissão técnica que haviam recebido um comunicado que estavam sendo denunciados pelo TJD-SP não correm mais risco de sofrerem suspensões. Os julgados eram o presidente Júlio Casares e os diretores Carlos Belmonte e Fernando Bracalle Ambrogi. Além disso, os jogadores Calleri, Rafinha e Wellington Rato também foram denunciados e se livraram de uma possível punição.

Casares, Belmonte e Chapecó pagarão a multa dos seus próprios bolsos. Por outro lado, as indenizações de Calleri, Rafinha e Wellington Rato, que também estavam envolvidos, serão pagas pelo São Paulo.

Aliás, o que chama a atenção é o acerto inclui o caso do diretor de futebol do clube, Carlos Belmonte. Afinal, o diretor gerou uma verdadeira confusão após xingar o técnico Abel Ferreira de “português de merda” depois da partida e poderia pegar um gancho de até 270 dias. Contudo, ficou acordado que ele gravaria um vídeo pedindo desculpas, vazado horas depois.

São Paulo se prepara para as quartas de final

Assim, o Tricolor Paulista não terá desfalques para a reta final do Paulistão. Desta forma, no próximo domingo (17), o São Paulo encara o Novorizontino, pelas quartas de final do Estadual, às 18h, no Morumbis.

