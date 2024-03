Pênaltis colocam três clubes na próxima fase da Copa do Brasil

Foi na marca do pênalti que Cuiabá, Bahia e Brusque conseguiram vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Nos quatro jogos disputados nesta terça-feira pela segunda rodada da competição, apenas o ABC não precisou ir aos pênaltis para se qualificar. Curiosamente, as três equipes que se classificaram após os penais atuavam fora de casa.

Classificados, estes clubes juntam-se a Sousa, Operário-PR, Vasco e Atlétic0-GO, que também já estão classificados.

Bahia sofre empate no fim mas se classifica

Clube da Série A com mais investimento em campo na noite, o Bahia vencia o Caxias por 2 a 1 no Estádio Centenário até os 43 minutos do segundo tempo. Contudo, Robinho empatou no fim do jogo e deu esperanças aos gaúchos. Antes dele, Caio Paulista (contra), fez o outro gol gaúcho. Cauly e Thaciano fizeram os gols baianos com a bola rolando. Nos pênaltis, Victor Cuesta fez o gol da classificação após oito cobranças de cada lado.

Portuguesa carioca cai para o Cuiabá

No famoso estádio da Ilha do Governador, zona norte do Rio de Janeiro, a Portuguesa carioca segurou o 0 a 0 com o Cuiabá. Contudo, nos pênaltis, a maior qualidade do clube do centro-oeste, que disputa a Série A do Brasileirão, prevaleceu. Os cuiabanos venceram por 4 a 3 e, dessa forma, estão na próxima fase.

Brusque busca empate no fim e arranca classificação

Em Natal, o Brusque perdia para o ABC, com gol de Wallyson, até o fim do segundo tempo. A história, entretanto, começou a mudar quando Ruan empatou e a vaga foi para a decisão por pênaltis. Nelas, brilhou o goleiro Matheus Nogueira, que pegou duas cobranças e colocou os catarinenses na terceira fase.

CRB despacha o Athletic

Por fim, no único jogo desta terça que não precisou ir para os pênaltis, o CRB venceu o Athletic por 2 a 0. Jogando em casa e melhor durante toda a partida, a equipe alagoana construiu a vantagem com gols de Anselmo e Gegê, um em cada tempo.

