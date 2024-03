Com direito a gol 10 mil de sua história, Bahia avança na Copa do Brasil

Com direito ao gol 10 mil da história do clube, anotado por Thaciano aos 39 minutos do primeiro tempo, o Bahia se classificou para a terceira fase da Copa do Brasil. Nos pênaltis, o time derrotou por 6 a 5 o Caxias-RS após empate em 2 a 2 no tempo normal.

O jogo, disputado na noite desta terça-feira (12), no estádio Centenário, na Serra Gaúcha, foi válido pela segunda fase do torneio nacional.

“Feliz de entrar para a história do clube. Mas o mais importante foi a gente terminar na frente no primeiro tempo”, declarou Thaciano, na saída para o intervalo.

Além do simbolismo, o gol 10 mil do Esquadrão determinou a virada parcial da equipe baiana, que saiu atrás do placar após Caio Alexandre marcar contra logo aos quatro minutos de jogo. Cauly deixou tudo igual ao 19 e coube a Thaciano, o jogador com mais participações diretas em gols do time desde a chegada de Rogério Ceni, em setembro do ano passado, anotar o segundo do Tricolor. Mas os anfitriões não desistiram e, no fim da segunda etapa, Robinho balançou a rede para forçar as penalidades.

Nas cobranças da marca da cal, Everaldo, Luciano Juba, Cauly, Biel, Everton Ribeiro e Victor Cuesta converteram para o Bahia. Santiago Arias e Yago Felipe desperdiçaram.

Pelo lado do Caxias, Dudu Mandai, Vitor Feijão, Álvaro, David Lustosa e Pedro Cuiabá. Marcelo Ferreira, Robinho e Denilson perderam.

