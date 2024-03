Conmebol abre expediente disciplinar contra o Fluminense; entenda

A Conmebol abriu um expediente disciplinar contra o Fluminense por conta de episódios referentes à Recopa Sul-Americana. O presidente tricolor Mario Bittencourt e o lateral Diogo Barbosa participarão de uma reunião online com a Comissão Disciplinar nesta quarta-feira.

Segundo o “ge”, o dirigente do Fluminense prestará esclarecimentos pelas críticas feitas à arbitragem no jogo de ida contra a LDU (EQU). Na ocasião, afinal, Mario Bittencourt reclamou de um pênalti não marcado em Germán Cano. Diogo Barbosa, porém, foi expulso na volta.

A Conmebol, aliás, poderá julgar Mario Bittencourt com base nos artigos 11.2, b), c) e f) do Código Disciplinar da entidade. Caso punido, afinal, o presidente tricolor corre os seguintes riscos:

• a. Suspensão por um determinado número de jogos ou por um período;

• b. Proibição de acesso aos vestiários ou de ocupar lugar no banco de reservas;

• c. Proibição de acesso aos estádios;

• d. Suspensão do exercício de uma ou qualquer função relacionada com o futebol por determinado número de jogos ou por determinado período;

• e. Proibição do exercício de atividades relacionadas com o futebol;

• f. Cancelamento de licença, habilitação, credenciamento ou alvará;

• g. Expulsão de uma competição em andamento e/ou exclusão de competições futuras.

