Em duelo eletrizante da Libertadores, Palestino tira Nacional nos pênaltis

Emoção não faltou no confronto entre Palestino e Nacional, nesta terça-feira (12), que valeu vaga na fase de grupos da Libertadores. Melhor para o Palestino que, mesmo quase com um 3 a 0 parcial, diminuiu a diferença e conseguiu a classificação nas penalidades.

Necessitado de recuperação, os paraguaios fugiram de sua característica e exerceram pressão sob o adversário. E a atitude parecia ser mostrar efetiva logo aos nove minutos quando Joe Abrigo derrubou Daniel Rivas dentro da grande área. Porém, na cobrança da penalidade, Juanfer Alfaro parou no arqueiro César Rigamonti. No rebote, na pequena área, mandou sobre o travessão.

Gradualmente, o Palestino foi se encontrando no duelo e percebendo a chance de explorar a postura seu adversário por meio de contra-ataques. Não por acaso, o tim criou ao menos três chances claras de abrir a contagem, mas grandes defesas de Antony Silva e a trave salvaram o Nacional.

Já na reta final da primeira etapa, a bola aérea determinou o primeiro tento do embate. Logo após cruzamento vindo do lado direito de Gaona Lugo, Diego Duarte ganhou no alto da marcação e testou com precisão, tirando de Rigamonti.

Muita coisa pra rolar

Três minutos. Isso foi o que a equipe visitante precisou, no segundo tempo, para igualar a eliminatória. Em bonita trama ofensiva, Ignacio Bailone ajeita bonito com o pé direito e Gaona Lugo chegou batendo forte para estufar as redes do time chileno.

Depois do segundo tento adversário, os Árabes até conseguiram estabelecer o controle da posse. Entretanto, na base da eficiência, o cruzamento mal cortado na zaga palestina teve Alfaro ficando cara a cara com Rigamonti. Depois disso, uma sutil cavadinha por sobre o arqueiro concretizou 3 a 0 Nacional.

De maneira desesperada, os anfitriões encurralaram o Nacional no seu campo e, aos 39 minutos, marcou com a enorme ‘colaboração’ de Antony Silva. Isso porque a cabeçada de Cristián Suárez, quase na meia-lua, teve o arqueiro caindo em ‘câmera lenta’ antes da pelota entrar em sua meta. Desse modo, o emocionante confronto no El Teniente precisou ser definido na marca da cal.

Na hora da definição, ironicamente, a eficiência do Palestino foi determinante. Marcando suas três cobranças iniciais, os Árabes viram três nomes dos paraguaios não converterem e a vaga que chegou a estar perdida foi alcançada.

