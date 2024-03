Messi faz propaganda de roupas árabes de luxo

Lionel Messi, que atua como embaixador do turismo na Arábia Saudita, expande sua atuação ao tornar-se o rosto de uma marca de luxo de roupas árabes do país. O jogador do Inter Miami, nos Estados Unidos, posou com trajes típicos para promover a nova linha da Sayyar, marca com a qual estabeleceu parceria.

A campanha apresenta a imagem do renomado jogador argentino acompanhada do slogan: “Luxo e elegância em todos os momentos. Vista o shemagh como o GOAT”, em referência à expressão em inglês que significa “o maior de todos os tempos”. O shemagh (turbante típico árabe) está disponível para venda por 300 riyales sauditas (aproximadamente R$ 398) no site oficial da Sayyar.

Messi quase jogou pelo Al-Hilal

A nomeação de Messi como embaixador do turismo na Arábia Saudita inegavelmente gerou polêmica. Sendo assim, o jogador enfrentou críticas internas no PSG devido a uma visita ao país asiático durante sua passagem pelo clube francês.

Por fim, em uma entrevista recente, Messi revelou que considerou seriamente a proposta do Al-Hilal antes de fechar acordo com o Inter Miami, após sua saída do Paris Saint-Germain.

