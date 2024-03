Calleri tem rompimento de cisto e pode desfalcar São Paulo

O atacante Calleri pode ser baixa para o São Paulo nos jogos do mata-mata do Campeonato Paulista. Exames feitos pela equipe médica tricolor constataram o rompimento de um cisto de Baker na perna direita do jogador. O argentino passará por uma reavaliação para saber a gravidade do problema e se poderá jogar no domingo (17), contra o Novorizontino.

O cisto de Baker é uma bolha que acumula líquido e, uma vez rompida, causa dor e inflamação na parte de trás do joelho. Como não se sabe ainda a abrangência desta inflamação, apenas os exames de imagem, a serem divulgados nesta quarta-feira, darão um panorama da lesão. Assim, Calleri pode ficar fora dos jogos decisivos e eliminatórias do estadual.

O argentino deixou o campo na vitória sobre o Ituano, no último domingo, ainda no intervalo. Na altura, ainda não havia certeza sobre os problemas físicos que o teriam tirado de combate. Ele já iniciou o tratamento, mas aguarda a confirmação sobre a possível extensão do problema físico.

Dessa forma, o São Paulo poderá chegar a até cinco jogadores no departamento médico. Além de Calleri, também estão se recuperando de lesão os volantes Luiz Gustavo e Rodrigo Nestor, o meia Wellington rato e o atacante Nikão.

