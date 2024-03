Torcida derruba portão e policial é ferido em Barcelona x Napoli

Antes da partida entre Barcelona e Napoli pelas oitavas de final da Champions League, ocorreu um tumulto do lado de fora do Estádio Olímpico Lluís Companys. Parte da torcida do Barça sem ingresso derrubou um portão nas proximidades do estádio e, sendo assim, tentou invadi-lo.

A Polícia da Catalunha (Los Mossos d´Esquadra) relatou que um oficial ficou ferido durante um episódio de confusão com membros da Boixos Nois. Trata-se de uma torcida organizada do Barcelona, conhecida por suas inclinações extremistas.

Torcida lançou sinalizadores

Os agentes de segurança tiveram que intervir para evitar a invasão dos torcedores. Segundo a agência de notícias Euro Press, torcedores lançaram sinalizadores contra os policiais.

Havia preocupações de que os mais de 4 mil torcedores do Napoli presentes em Barcelona naquele dia pudessem causar problemas para as autoridades. Entretanto, foram os membros desta organizada do Barça que protagonizaram os piores momentos, especialmente próximo à chegada do ônibus da equipe espanhola ao estádio.

