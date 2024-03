Santos renova com patrocinador e terá aumento nos valores

O Santos acertou sua renovação de contrato com a casa de apostas Blaze, com a qual tem contrato até abril de 2025, mas com uma diferença fundamental. É que o Peixe também contará com um aumento nos valores arrecadados. Entretanto, o clube não divulgou o montante financeiro envolvido na negociação.

Embora tivesse uma proposta de uma casa de apostas concorrente, a Parimatch, o Santos manteve a Blaze em sua camisa. Ainda assim, ela fica agora na figura de patrocinador máster. Portanto, a marca estampará uma área maior no manto preto e branco em comparação com a temporada passada.

“Nesse momento de reconstrução da vida do Santos Futebol Clube, é importante a participação dos parceiros. A união de esforços é fundamental para restabelecer a condição de um dos grandes protagonistas do futebol brasileiro”, disse o presidente Marcelo Teixeira.

No primeiro contrato, havia um valor previamente acordado de R$ 45 milhões. Mas, desde, R$ 25 milhões já tinham sido adiantados antes da virada do ano. Agora um novo montante financeiro deverá ajudar o time a manter suas despesas durante a Série B do Campeonato Brasileiro.

