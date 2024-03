Lázaro avalia evolução e festeja primeira chance como titular no Palmeiras

Lázaro teve sua primeira oportunidade entre os titulares na vitória do Palmeiras por 1 a 0 sobre o Botafogo-SP, no último sábado, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. O atacante comemorou a chance e fez uma avaliação sobre sua evolução no elenco.

“Me senti muito bem no meu primeiro jogo como titular, o grupo tem me passado muita confiança e tenho me sentido bem. No jogo a jogo isso vai melhorando naturalmente. Estou bastante feliz. Teve um momento que quase saiu o gol. É trabalhar e evoluir para, na próxima oportunidade, continuar correspondendo da melhor maneira. Seguir trabalhando e fazer o que tenho feito aqui no clube que as coisas vão acontecer”, iniciou.

Emprestado ao Verdão até dezembro deste ano, com opção de ampliação até julho de 2025, Lázaro soma quatro jogos por enquanto. Ele atuou diante do Botafogo-SP, além de São Bernardo, Portuguesa e São Paulo.

Lázaro pode ser trunfo de Abel nas quartas do Paulistão

“Bastante feliz, é o meu primeiro aniversário aqui. Um prazer fazer parte deste grupo maravilhoso e trabalhador. Venho aprendendo muito no dia a dia. Venho me sentindo mais à vontade dentro do grupo. Sempre busco melhorar o que tem que melhorar e dar o melhor auxílio possível aos meus companheiros. Que possamos seguir trabalhando cada vez mais para conquistarmos os nossos objetivos”, acrescentou Lázaro, que completou 22 anos nesta terça-feira.

Em busca de mais minutagem no Palmeiras, Lázaro deve ser aproveitado pelo técnico Abel Ferreira nas quartas de final do Campeonato Paulista. No sábado (16), o Verdão enfrenta a Ponte Preta, em jogo único, às 18h (de Brasília), na Arena Barueri.

Por ter a melhor campanha geral no Estadual, o Palmeiras encerrou a primeira fase com 28 pontos (oito vitórias e quatro empates) e terá a vantagem de decidir o mata-mata na condição de mandante.

